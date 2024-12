Megtört az átok – 18 év után megvan a kiváló labdarúgó első bajnoki címe

Fennállása hatodik elsőségét ünnepelhette az LA Galaxy az MLS-ben, a csapat sikerével pedig Marco Reus is megszerezte karrierje első bajnoki aranyát.

A magyar idő szerint vasárnap hajnalban megrendezett MLS Cup-döntőben a hazai pályán futballozó Los Angeles Galaxy a kisebb meglepetésre döntőbe jutó New York Red Bulls gárdáját fogadta.

A Galaxy nagyon hamar megszerezte a vezetést. A korábbi Ferencváros-labdarúgó, Joseph Paintsil talált be egy mesteri kiugratás után.

Nem kellett sokat várni a második hazai találatra. Az elődöntőben győztes gólt szerző Dejan Joveljics 21. gólját szerezte a bajnokságban. A szerb házi gólkirály remekül passzolta el külsővel a labdát a hosszú alsóba.

Joveljic's goal got this place LOUD. And that Robbie Keane celebration.

Az izgalmakról Sean Nealis gondoskodott. A Red Bulls védője egy kavarodás után kihasználta a vendégek első helyzetét és megfelezte a hátrányt a 28. percben.

THE RED BULLS ANSWER 🔥 Sean Nealis scores after nobody on LA could clear it.

A folytatásban újabb találat nem született, a Los Angeles Galaxy hatodik MLS-Cupját nyerte, Marco Reus – aki a 75. percben lépett pályára – pedig tizennyolc éve tartó karrierjének első bajnoki aranyát ünnepelhette.

A korábbi válogatott középpályás Németországban kétszer nyert DFB Pokalt (Német Kupa), valamint háromszor Német Szuperkupát.