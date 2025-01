Megtagadta a kapitányi karszalag viselését az angol válogatott játékos

Jordan Henderson amszterdami pályafutása drámai fordulatot vehet, köszönhetően az Ajax által 2-1-re megnyert, Galatasaray elleni Európa Liga-győzelme során történteknek.

Jordan Henderson, akit korábban példás profizmusáról és vezetői képességeiről ismertek, a Galata elleni El-párharcot megelőzően visszautasította a kapitányi karszalag viselését. – ez pedig a klub vezetésével való egyre súlyosbodó konfliktusának újabb jele.

🚨 – BREAKING: Ajax are VERY disappointed with the behavior of Jordan Henderson. He wants OUT and has become UNREASONABLE. The club is on their way back and close to the Champions League, but he wants to leave the club as soon as the dollar signs entered his eyes. [@telegraaf] pic.twitter.com/KDs2Dgo148

