Megszületett az egyezség, a La Ligában folytatja a magyar válogatott középpályás

Nikitscher Tamás játékjogát megvásárolta a spanyol Real Valladolid.

Nikitscher Tamás a KTE történetének első játékosa, aki topligába távozik Kecskemétről. Spanyolországba utoljára 2010-ben igazolt magyar labdarúgó az NB I-ből: Pintér Ádám az MTK Budapesttől szerződött a Real Zaragozához.

Felfoghatatlan dolog.”

– mondta az adat kapcsán Nikitscher Tamás a Kecskemét honlapjának.

„Alapból is mindig szerettem a spanyol kultúrát, nyaraltam is ott már párommal. Ez egy megvalósult álom, mert a világ egyik legerősebb bajnokságába igazoltam, ami egy hatalmas lépés. Minden adott ahhoz, hogy tovább tudjak fejlődni, ami az én koromban most a legfontosabb.” – idézte a hatszoros válogatott középpályás szavait a klubhonlap.

Nikitscher Tamás 39 tétmeccsen három gólt és egy gólpasszt jegyzett kecskeméti színekben.