Megszegett ígéret – többen eltávolítanák a képernyőkről a korábbi PL-sztárt

Troy Deeneyt nem akarják a szurkolók a BBC adásaiban többet látni, miután a Premier League első fordulóját követően több komoly hibát is vétett a 'Hét Csapata' kiválasztásánál.

Deeney neve ismerősen csenghet a Premier League és a Championship rajongóinál. Ki ne emlékezne góljára a Leicester elleni play-off-mérkőzésen, amikor Hogg lefejelt labdáját bevágta Knockaert kihagyott büntetője után.

Mostanában azonban nem minden úgy alakul, ahogyan azt a korábbi támadó eltervezte. Az év elején a még mindig csak 36 éves Deeney mindössze 29 nap után távozott a Forest Green játékosedzői posztjáról, a csapat pedig később kiesett a Nemzeti Ligába.

Amikor az angol megkapta az állást, megígérte, hogy elődjétől, Garth Crookstól jobb munkát fog végezni, és nála nem lesz olyan, hogy posztjukon kívül helyezi el a labdarúgókat a csapatban. Crooks évekig úgy állította össze a tizenegyet a fordulók után, hogy fogalmuk sem volt a nézőknek, milyen felállásban is rakta azokat össze.

Deeney már az első választásával „kihúzta a gyufát”. Íme a szerinte legjobban teljesítő játékosok csapata a nyitófordulóból:

🆕 Troy Deeney has taken on the task of selecting a ‘team of the week’.

How’s he done with his first picks?#BBCFootball pic.twitter.com/8crezTuspo

— Match of the Day (@BBCMOTD) August 19, 2024