Megsérült, kilenc percig tartott a PL-igazolás debütálása

A Brighton - Crawley Angol labdarúgó-ligakupa mérkőzésen már az első félidő elején sajnálatos sérülés történt.

Matt O’Riley-t tegnap jelentette be a Brighton együttese. A 23 éves dán középpályást a Celtictől sikerült megszereznie a Sirályoknak. A korábban korosztályos angol válogatott, majd felnőttként már Dániát erősítő labdarúgót nagyjából 35 millió euróért sikerült megszereznie az angol klubnak.

O’Riley nagyszerű szezont produkált az előző idényben Skóciában. Minden sorozatot figyelembe véve 48 mérkőzésen 19 gólt és 18 gólpasszt jegyezett, így nem meglepő, hogy leigazolása után rögtön a kezdőbe jelölte őt Fabian Hürzeler vezetőedző.

A találkozó elején Jay Williams lépett oda elkésve a fiatal dánnak, akit a belépőt követően a kilencedik percben le is kellett cserélni. Érdekesség, hogy belépőjéért nem kapott lapot.

📽️ Matt O’Riley suffered an injury 8️⃣ minutes to his Brighton debut due to a reckless and dangerous tackle from Crawley captain Jay Williams

✅ Fabian Hurzeler is visibly upset. pic.twitter.com/2v1gvUCXWM

— Football Giants (@FutballGiants) August 27, 2024