Megsérült a magyarok elleni diadal során, így visszatért Liverpoolba

A Liverpool és a holland válogatott középhátvédje, Virgil van Dijk nem lép majd pályára a Bosznia elleni NL-találkozón.

Nemrégiben érkezett a friss hír, hogy Hollandia középhátvédje, Virgil van Dijk megsérült a magyarok elleni diadal során. A Liverpoolban légióskodó játékos már el is hagyta nemzeti csapata edzőtáborát, így biztosan nem lesz ott a bosnyákokkal vívandó Nemzetek Ligája-mérkőzésen.

A Szoboszlai Dominiket is alkalmazó angol klub közleménye a következőképpen szólt.

„A középhátvéd elhagyta a Bosznia-Hercegovina ellen készülő holland csapat edzőtáborát. Van Dijk a magyarok elleni 4-0-s sikerből még kapitányként vette ki a részét szombat este, amivel biztossá vált az Oranje NL-negyeddöntős szereplése.”

„A holland játékos vissza fog térni az AXA Edzőközpontba, ahol további vizsgálatok után remélhetőleg meg tudja kezdeni a felkészülést a csapattal a Southamptonnal esedékes vasárnapi bajnokira.”

Van Dijk mellett Frenkie de Jongra sem számíthat majd Ronald Koeman kapitány. Ám talán ettől függetlenül sem forog veszélyben a bosnyákok elleni papírforma-győzelem.

Virgil van Dijk and Frenkie de Jong are not part of the squad for our final group stage game against Bosnia and Herzegovina in the #NationsLeague. ℹ️

@RonaldKoeman: “For both Frenkie and Virgil it is better for them to leave the training camp at this moment. That decision was… pic.twitter.com/EPcqG31Aux

— OnsOranje (@OnsOranje) November 18, 2024