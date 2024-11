Mégsem lesz amerikai bajnokija a Barcelonának?

Meghiúsulni látszanak az eredeti elképzelések.

Korábban mi is beszámoltunk arról a hírről, hogy terítékre került, hogy az FC Barcelona a december 22-én esedékes Atlético Madrid elleni hazai bajnokiját az Egyesült Államokban játssza. A helyszín Miami lett volna, azon belül is a 65 ezer férőhelyes Hard Rock Stadium, azonban a Mundo Deportivo információi szerint meghiúsulni látszik Javier Tebas elnök terve.

🚨 BREAKING: The Barcelona-Atletico game set for December 22, which LaLiga and both teams wanted to play in Miami, won’t happen after all.

Via: @RamonFuentes74 [md] pic.twitter.com/xu14V47rjO

— Barça Buzz (@Barca_Buzz) November 4, 2024