Megrázó telefonhívás során tudta meg a világbajnok ökölvívó, hogy családtagját meggyilkolták

Tyson Fury unokatestvére, Rico Burton, 31 éves korában vesztette életét, miután megkéselték 2022 augusztusában.

A tettest, a 22 éves Liam O’Pray-t tavaly augusztusban gyilkosságért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. A Manchester Crown Court meghallgatásán elhangzott, hogy Burtont egy hét hüvelykes pengével szúrta nyakon, amellyel majdnem teljesen átvágta az egyik fő artériát.

Egy másik áldozat, Harvey Reilly, a bíróságon elmondta, hogy 30 cm hosszú sebet ejtett a mellkasán, és egy vágás érte karját könyöktől a csuklóig. Komplikált műtéten esett át, amely során ereket, izmokat és inakat kellett helyreállítani.

Fury unokatestvérének halála után röviddel egy tisztelgő bejegyzést tett közzé az Instagramon, amelyben ezt írta:

„Az élet nagyon értékes, és nagyon gyorsan elvehetik tőled. Élvezz minden pillanatot… Nyugodj békében, Rico Burton, adjon neked az Úr jó helyet a mennyben. Hamarosan találkozunk.”

Egy másik bejegyzésében hozzátette:

„Ez kezd nevetséges lenni, idióták késsel járkálnak. Ennek azonnal véget kell vetni. Az Egyesült Királyság kormányának szigorúbb büntetéseket kellene bevezetnie a késes bűncselekményekért. Ez egy járvány, és addig nem tudod, milyen rossz, amíg nem történik valami a saját családodban!”

A „The Gypsy King” a dokumentumfilmjében, az At Home With The Furys-ban beszélt arról a pillanatról, amikor megtudta unokatestvére halálát.

Fury elárulta, hogy feleségével, Paris-szal Mallorcán tartózkodtak, és éppen az Anthony Joshua és Oleksandr Usyk közötti nehézsúlyú címmeccset nézték, amikor a gyilkosság történt.

„Nagyszerű buli volt, én és Paris táncoltunk. Remek este volt. Aztán reggel kaptam egy telefonhívást, hogy az unokatestvéremet, Ricót megölték. Olyan volt, mintha valaki kihúzta volna belőlem a dugót, és az összes élet kiszállt volna belőlem. Rico és én nagyon közel álltunk egymáshoz. Ugyanabban az ökölvívó klubban edzettünk. Gyerekként együtt játszottunk, bújócskáztunk, bunkereket építettünk. Értékes pillanatok…” – idézte fel a megrázó élményt a többszörös nehézsúlyú világbajnok.