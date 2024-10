Megpróbálták lehúzni a Barcelonát Lewandowskival

Egy szélhámos magát játékosmenedzsernek kiadva megpróbált kicsalni a Barcelonától egy millió eurót Robert Lewandowski átigazolása során.

A Cadena SER tudósítása szerint egy csaló, aki Pini Zahavinak adta ki magát, meggyőzte a Barcelonát, hogy utaljon egy millió eurót egy ciprusi bankszámlára. A csalásra akkor derült fény, amikor a bank jelezte az átutalás nem lehetséges a számla inaktivitása miatt.

Zahavi megerősítette, hogy nem állt kapcsolatban a klubbal. A pénzt zárolták, és sikeresen visszaszerezték, mielőtt nyoma veszett volna.

❗️Barca sent €1m of Lewandowski’s signing fee to an alleged fraudster posing as Pini Zahavi, but the payment was blocked. Barça say the money did not reach the scammer and was recovered.

— @QueThiJugues pic.twitter.com/I66Sasj9q7

— Barça Universal (@BarcaUniversal) October 17, 2024