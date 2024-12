Megnyerte a meccset a címvédőnek, „hálából” kitették a szűrét

Napokkal azután, hogy Matthew Wright belőtte a mérkőzésről és a csoportról is döntő mezőnygólt, a Kansas City Chiefs elküldte a csapattól.

Az NFL-ben nem egyszerű a rúgók élete, egy-egy rúgás karrierekről és győzelmekről is dönthet.

A 28 éves rúgó, Matthew Wright remekül teljesített a Kansas Citynél az elmúlt két hétben. Az amerikai futballista Harrison Butker, majd az őt pótolni hivatott Spencer Shrader sérülése miatt kapott lehetőséget a címvédőnél.

Wright a 9 mezőnygólból 8-at pontokra váltott, valamint a touchdownok utáni extra pontok mindegyikét értékesítette.

A Los Angeles Chargers elleni csoportrangadón 17-16-os hátrányban volt a Chiefs, amikor a mérkőzés végén eljutottak mezőnygól-távolságba.

Ekkor jöhetett Matthew Wright, aki 31 yardról – a kapufa segítségével – megszerezte a győzelmet a csapatának. A sikerrel a Kansas már 11-1-gyel áll az NFL-ben és megnyerte az AFC South-t is.

Matthew Wright : 4/4 FG’s & made his only extra point attempt (Doinked in the game-winning 31-yard FG off the left upright as time expired) pic.twitter.com/DxTVbgyed0

— Lee Harvey (@MusikFan4Life) December 9, 2024