Megműtötték az Eb-győztes kapust, 4 hónapot biztosan kihagy

Az Európa-bajnoki aranyból főszerepet vállaló spanyol kapus, Unai Simon sikeres műtéten esett át, négy hónap kihagyás vár rá.

Az Athletic Bilbao és a spanyol válogatott kezdőkapusa, Unai Simon régóta bajlódott csuklósérüléssel. Hazája nemzeti csapatának aranyérméből ennek ellenére oroszlánrészt vállalt, ám a kontinenstorna végeztével már nem halogatta tovább az orvosi beavatkozást. A sajkacsontja és a holdascsontja közötti szalagsérülést az Európa-bajnokság során injekciókkal kezelték.

Az Eb előtt bilbaói szerződését meghosszabbító hálóőr műtétje a hírek szerint jól sikerült. Azt egyelőre nem tudják pontosan megmondani, mikor láthatjuk újra a pályán, viszont biztos, hogy az augusztusi La Liga-rajtról lemarad.

A legoptimistább prognózisok szerint minimum 4 hónapot vesz igénybe a teljes felépülése.

Azonban a Marca jelentései alapján az is benne van a pakliban, hogy a teljes őszi szezont kénytelen lesz kiülni. Ami egyben azt is jelentené, hogy nem csak klubja, hanem a spanyol válogatott Nemzetek Ligája meccseit is kihagyni kényszerül.