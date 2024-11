Meglepetés: pontot rabolt a sereghajtó Brightonból

Egy-egyes döntetlen született a Brighton és a Southampton összecsapásán a Premier League 13. fordulójának nyitómérkőzésén.

A várakozásoknak megfelelően aktívabban kezdett a házigazda Brighton és már az első félidőben megszerezte a vezetést. A 29. percben egy jobb oldali beadás után Mitoma bevetődve fejelt a Szentek kapujába.

A fordulást követően kiegyenlítettebbé vált a játék, az 59. percben pedig egalizált a Southampton. Egy kapu előtti kavarodás végén Downes találta meg a labdát, majd az utat a hálóba.

Nem sokkal később a Soton akár fordíthatott is volna. Egy szélsebes kontra végén Archer mattolta Verbruggent. A dolog szépséghibája, hogy lesről tette mindezt, így egy hosszas VAR-vizsgálat végén a játékvezető anullálta a találatot.

Southampton has been robbed of the lead against Brighton by VAR. That was a Cameron Archer goal!!! #BHASOU

How was Armstrong interfering with the play?? 🤔

pic.twitter.com/vb3gTMD3pF

— Plug Wa Mwea🌙 (@PlugWaMwea) November 29, 2024