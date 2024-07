Megkezdődhetnek a tárgyalások a Barcelona és a magyar kapus között

A roppant tehetséges hálóőr a katalán csapatnál képzeli el jövőjét.

Yaakobishvili Áron 2018 óta a Barcelona akadémiáján, a La Masián pallérozódik. A korosztályos válogatott kapust tavaly a The Guardian a legígéretesebb 2006-ban született tehetségek közé sorolta. A még mindig csak 18 esztendős hálóőr az előző szezonban már a Barca U19-es csapatában is bemutatkozott, ötször is pályára lépett az ifjúsági Bajnokok Ligájában. Áron édesapja Georgiában született és izraeli állampolgársággal is rendelkezik, de a tehetség már korábban kijelentette, csak a magyar válogatottban képzeli el jövőjét.

Aron Yaakobishvili current contract ends in 2025, and I understand Barça wants to start negotiations for many years.

The Hungarian goalkeeper is aware of other clubs’ interests but wants to continue at Barça.

Today, he started the preseason with Barça Atlètic. #FCBMasia pic.twitter.com/3uxadubfFM

— LaMasia Report (@Lamasia_Report) July 22, 2024