Megkapta büntetését a szomszédja garázsára láncfűrésszel rátámadó kapuscsillag

Az ügy ugyan két évvel ezelőtt történt, de a büntetés mértékét a napokban állapította meg a bíróság. A német labdarúgó-válogatott és az Arsenal korábbi legendás kapusát, Jens Lehmannt 53 millió forintnak megfelelő összeg (135 ezer euró) megfizetésére kötelezte a müncheni bíróság, miután bebizonyosodott, hogy láncfűrésszel tört be a szomszédjához.

Az 54 éves futballcsillag nemrégiben azzal került a címlapokra, hogy a müncheni Oktoberfesten úgy lerészegedett, hogy nem tudott hazavezetni a bajor sörfesztiválról és a rendőrök állították meg őt. A 61-szeres válogatott kapusnak pedig 2022. júliusában volt a már említett botrányos ügye, amikor láncfűrésszel áttörte a szomszédja garázsában a tetőgerendákat. Kezdetben az ügyészség 420 ezer eurós büntetést szabott ki Lehmannra, amit később fellebbezés után sikerült csökkenteni. A korábbi kapus ügyvédje, Florian Ufer elmondta: „Jens Lehmann vállalja a felelősséget, és megállapodásra jutott a szomszédjával.”

