Megint megsérült a Chelsea csapatkapitánya

562 napja már annak, hogy utoljára végigjátszott egy meccset.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Chelsea FC menedzsere, Enzo Maresca megerősítette, hogy Reece James kimarad a csapat következő bajnokijának, a Leicester City elleni mérkőzésnek a keretéből. Az angol védő egy kisebb combsérülést szedett össze az edzéseken és nem akarnak kockáztatni a szerepeltetésével. A 24 esztendős játékos az elmúlt időszakban nagyon sokat volt sérült, ebben a szezonban még csak négy bajnokin lépett pályára és az előző idényben is csupán tíz PL-találkozón játszott. Az Európa-bajnokságot egy az egyben ki kellett hagynia.

Maresca viszont kiemelte, Moises Caicedo és Enzo Fernández játéka még kérdéses a hétvégén, úgy fogalmazott, nem 100%, hogy ott lesznek a kezdőcsapatban, ugyanis ők csak a hét második felében tértek vissza Londonba Dél-Amerikából és csak egy edzésen, a péntekin tudnak részt venni.

“Unfortunately Reece felt something small and we don’t want to take a risk for this game”. pic.twitter.com/EkQ81xGrz4

Ami Reece Jamest illeti, az angol válogatott védő 562 napja nem játszott végig egy találkozót. Volt már tér, comb és bokasérülése is, tavaly kés alá feküdt, hogy hátha megoldódnak egészségügyi gondjai, de a problémák továbbra is fennállnak. A Háromoroszlánosok keretében 2023. márciusa óta nem lépett pályára. Legutóbb, az Arsenal elleni 1-1-re végződő bajnokin kilenc percet kapott csereként beállva.

🚨🔵 Maresca: “I know it’s not easy, but if every time James gets an injury it becomes harder for him it’s, for me, even worse”.

“He has to accept and try to avoid as much as he can. Sometimes things happen even if you want to avoid”.

“Hopefully he can be available next game”. pic.twitter.com/n1Isgaw1kv

