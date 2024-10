Megint a válogatott szünet során sérült meg az Arsenal egyik legjobbja

Legutóbb Ödegaard járt így. Nagyon fontos játékosát veszítheti el Mikel Arteta, amennyiben komoly a fiatal szélső sérülése.

Szeptember elején – szintén a válogatott szünet alatt – Martin Ödegaard hosszú távú, több hetes kihagyást jelentő sérülést szedett össze a norvég labdarúgó-válogatottban. Akkor egyébiránt az olasz védő, Riccardo Calafiori is összeszedett egy kisebb sérülést. A Nemzetek Ligája-meccseket megelőzően az Arsenal menedzsere, Mikel Arteta azt nyilatkozta, nem is fogja majd nézni a mérkőzéseket, mert nem akar izgulni azon, melyik játékosa jár megint pórul.

Nos, most a szezon során a legjobban teljesítő Bukayo Sakáért aggódhat. A Premier League-ben már hét meccsen hét gólpassznál járó angol szélsőt a Görögország elleni találkozó második félidejében kellett lecserélni.

🚨🚨| BREAKING: Bad news for Arsenal and England as Bukayo Saka picked up an INJURY during Greece’s move that saw them score. 🤕

[@BBCSport] pic.twitter.com/FbVsVsOk21

— CentreGoals. (@centregoals) October 10, 2024