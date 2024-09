Megéri vereséget szenvednie a Chelsea Ligakupa-ellenfelének

A Barrow játékosai állítólag magasabb prémiumot kapnának, ha vereséget szenvednek a Chelsea elleni Ligakupa-mérkőzésen, mint ha megnyernék azt.

Az angol negyedosztályban szereplő Barrow a Chelsea ellen játszik a Ligakupa harmadik fordulójában. Ez lesz mindössze a második alkalom, hogy a két klub összecsap. Először 1948-ban találkoztak, akkor a Chelsea 5-0-ra győzött az FA Kupában.

A papírforma ezúttal is a Kékek sikerét vetíti előre. Főleg úgy, hogy a mérkőzés előtt a Barrow játékosai nagyobb pénzügyi ösztönzést kaptak arra, hogy veszítsenek, minthogy meglepetést okozzanak és nyerjenek.

Ez az információ aggodalmat keltett a verseny tisztaságával kapcsolatban, mivel úgy tűnik, hogy a Barrow futballistáit jelentős pénzügyi ösztönzés éri arra, hogy szándékosan veszítsenek. Az EFL elégedetlenségét fejezte ki a klub bónuszrendszerével kapcsolatban, amely technikailag nem sérti a szabályokat.

A Ligakupára vonatkozó bónuszrendszer szerint az első öt fordulóban a játékosok 250 fontot kapnak, ám a harmadik fordulótól kezdve, ha Premier League-csapat ellen veszítenek, 1 000 font jár minden játékosnak. Ha egy Championship-csapat ellen szenvednének vereséget, 750 fontot kapnának a kisebb győzelmi bónusz helyett. Ha valahogyan megnyernék a sorozatot, a játékosok további 1 000 font bónuszt kapnának.

