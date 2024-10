Megdöntötték Hosszú Katinka hét éve fennálló világcsúcsát

Az amerikai Gretchen Walsh megdöntötte Hosszú Katinka rövidpályás világcsúcsát 100 méteres vegyesúszásban.

A swimswam szakportál beszámolója szerint a Virginia egyetem 21 éves versenyzője a Florida elleni, 25 méteres medencében rendezett párharcban 55.98 másodperc alatt teljesítette a számot, így több mint fél másodpercet javított a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú 2017-es, 56.51-es rekordján. A nyáron Párizsban váltótagként két olimpiai aranyat, egyéniben 100 méter pillangón ezüstérmet nyerő Walsh remek formában van, hiszen a világcsúcsa előtt három számban is rövidpályás amerikai rekordot úszott nem egészen egy óra leforgása alatt.

🇺🇸 Gretchen Walsh just made history with a 55.98 in the 100 IM short course meters, breaking the world record by 0.53 seconds! First swimmer ever under 56 seconds 🔥 #Swimming pic.twitter.com/eubpNA6001

— World Aquatics (@WorldAquatics) October 19, 2024