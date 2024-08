Megbízott kapitány váltja Southgate-et az angol válogatottnál

Megbízott minőségben Lee Carsley váltja Gareth Southgate-et, aki júliusban nyolc év után távozott az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról.

A szigetország szövetsége (FA) pénteken közölte, hogy a 2021 óta az U21-es nemzeti csapatot irányító Carsley veszi át a szerepkört, aki tavaly Eb-diadalra vezette a korosztályos gárdát.

„Megtiszteltetés ez a kinevezés, még ideiglenesen is” – jelentette ki az 50 éves szakember. „Jól ismerem a keretet, és örömmel látom el a feladatot, amíg az FA keresi a végleges megoldást.”

Carsley az Írország és Finnország elleni Nemzetek Ligája-meccseken ül le először a kispadra szeptemberben.

