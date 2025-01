„Meg kell tanulnia alázattal győzni” – odaszúrtak a Real fiataljának a Szuperkupa-elődöntő után

A Mallorca egyik legnagyobb sztárja és klublegendája, Dani Rodriguez bölcs tanáccsal látta el a Királyi Gárda védőjét, Raúl Asenciót.

A Real Madrid 3-0-ra legyőzte a Los Bermellonest a Spanyol Szuperkupa második elődöntőjében és megérdemelten jutott a vasárnapi Barcelona elleni fináléba. A mérkőzés hajrájában forrtak az indulatok a két csapat játékosai között, az is kiderült, mi történhetett.

A lefújás előtti pillanatokban Pablo Maffeo szólalkozott össze Jude Bellinghammel, miután az angol középpályás megveregette a spanyol bekk hátát.

Ebbe a vitába kapcsolódott be a madridiak saját nevelésű bekkje, Raúl Asencio, aki közölte a riválissal, mennyire rosszak, valamint, hogy „megvárja a meccs után”.

Raul Asencio telling Maffeo he will meet him after the game. 😭😭😭

pic.twitter.com/vvs0MTiTij

— TC (@totalcristiano) January 9, 2025