Meg fog történni – Ancelotti megszólalt a jövőjével kapcsolatban

Az utóbbi 12 hónapban rendszeresen felmerültek pletykák Carlo Ancelotti jövőjéről a Real Madrid vezetőedzőjeként.

A legendás olasz vezetőedző szerződése a következő szezon végéig szól. Bár beszélnek arról is, hogy Ancelotti esetleg idő előtt távozhat, hogy helyére Xabi Alonso érkezzen.

Egyértelművé vált, hogy a Real Madrid Alonso kinevezésére készül, de az egyetlen kérdés azaz, hogy mikor.

Ahogyan Ancelotti, úgy Alonso is 2026 nyaráig szerződött a Bayer Leverkusennél. Így bár logikus lenne, hogy akkor váltson a Santiago Bernabéu-ra, úgy tűnik, hogy van esély arra, hogy már az idény végén átvegye az edzői posztot.

A héten Ancelotti az ügyet érintette a PoretCast di Giacomo Poretti című műsorban. Egyértelművé tette, hogy nem ő fog távozni, és az egyetlen módja annak, hogy előbb elhagyja a csapatot, ha Florentino Pérez kirúgja.

„Nem tudom, mikor. Nem én döntöm el. Az egyetlen biztos dolog, amit tudok, hogy nem én döntöm el, mikor távozom, hanem az elnök. Előbb vagy utóbb megtörténik” – mondta.

🚨 Ancelotti: „Leaving Real Madrid? I don’t know when. I don’t decide. The only clear thing I know is that I don’t decide when to leave, the president will. It will happen sooner or later.” pic.twitter.com/SWGQrWmci4

— Madrid Xtra (@MadridXtra) March 7, 2025