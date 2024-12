Még egy utolsó évre aláírnia Puskás Ferenc korrekordját is megdöntő Real-legenda

És ha ez megvalósul, majd itt is szeretné befejezni profi pályafutását.

Luka Modric a jelenkor labdarúgásának egyik legjobban öregedő futballistája. A horvát középpályás 2012 óta erősíti a Real Madridot, mindent megnyert már többször is a csapattal, Aranylabdásnak mondhatja magát és a legszebb sikereit bőven a 30-as éveiben érte el. Hiában 39 esztendős, továbbra is folyamatosan ott van hol a kezdőcsapatban, hol a cserepadról beszállva a Királyi Gárdában. A nyáron már lejárt volna a szerződése, azonban még egy évvel meghosszabbították a kontraktusát, ami könnyen lehet, hogy 2025-ben is megismétlődik.

Ugyanis Luka Modric még 40 évesen is szeretne a Real Madridban focizni. Úgy érzi, a fizikai állapota ezt lehetővé teszi, a játékot imádja, roppant elszánt és még mindig képes a legmagasabb szinten futballozni. Végezetül pedig innen szeretne majd visszavonulni, de nem 2025 nyarán, hanem egy évvel később, 2026-ban.

🚨 Luka Modric wants to retire at Real Madrid. And IF, possible to play one more season. @jfelixdiaz pic.twitter.com/vt1qlgDJw4

