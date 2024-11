„Még egy ennyire balul sikerült váltást nem bír el Ádám Martin karrierje”

Menedzsere szerint még akár az is benne van, hogy felfelé sikerül bukni.

Ádám Martin és menedzsere, Papp Gábor nagyon alaposan szeretnék kiválasztani a 28-szoros válogatott labdarúgó következő klubját, mivel karrierje nehezen bírna el egy újabb rossz váltást. Papp Gábor az M1 aktuális csatornának nyilatkozva elárulta, a magyar piacról több érdeklődője is van Ádám Martinnak, aki hétfőn közös megegyezéssel bontott szerződést a görög Aszterasz Tripolisszal.

A szakember és Ádám Martin nagyon alaposan szeretné körbe járni a lehetőségeket, mert a 30 éves támadó válogatott karrierje nehezen bírna el még egy rosszul elsült klubváltást. Ádám Martin közel két és fél év után először maradt ki Marco Rossi szövetségi kapitány keretéből. Papp Gábor elmondta: Ázsia is szóba jöhet, hiszen ott korábban remek eredményeket ért el Ádám Martin és jelenleg is remek megítélésnek örvend. Hozzátette, most az a legfontosabb, hogy minden lehetőséget felmérjenek és ne kapkodják el a döntést.

„Le kell vonnunk a tanulságokat, be kell azonosítani, hogy mi a saját felelősségünk. Bár a lehető legnagyobb gondossággal próbáltunk választani a nyáron, valamiért ennek így kellett lennie, hogy ez ilyen szinten félre ment. Ami a jövőt illeti: van egyszer a magyar piac, és innen már most nem egy érdeklődő van, illetve van a távol-keleti, ahol sértetlen a játékos renoméja. Bajnokok Ligája elődöntőt játszott néhány hónapja, háromszoros dél-koreai bajnok.

Még az is előfordulhat, hogy felfele sikerül bukni, de az biztos, hogy nagyon alaposan körbe kell majd járni, mert még egy ennyire balul sikerült váltást nem bír el a válogatott karrierje” – mondta Papp Gábor.

A Kaposvár, a Vasas, a Paks és a dél-koreai Ulszan Hyundai korábbi csatára júliusban két idényre szóló szerződést kötött az Aszterasz Tripolisszal, amely a bajnoki tabella hetedik helyén áll. Ádám csak egy mérkőzésen volt eredményes: október 31-én az ő duplájával nyertek 2-1-re a Zakinthosz otthonában a Görög Kupa nyolcaddöntőjének első felvonásán.