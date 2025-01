„Még 50 millió euróért sem eladó!”

Nico Paz remek szezont fut a Serie A-ban, így talán nem meglepő, hogy a Como vezetőedzője, Cesc Fabregas kulcsszereplőként tekint a játékosra.

3 gólt és 4 gólpasszt jegyzett ezidáig a friss feljutó Como csapatában a 2024 nyarán vásárolt Nico Paz. Talán nem véletlen, hogy a Realtól megszerzett argentinról remek véleménnyel van az olasz klub spanyol vezetőedzője, Cesc Fabregas. És esze ágában nincs megválni az ifjonctól.

„Nico a Como játékosa. A Real Madrid visszavásárolhatja őt, de csak egy meghatározott, nagyon magas összegért. Nico fiatal, jól érzi magát nálunk, és a családja is elégedett az itteni szerepével. Nem mellesleg jól is érzik magukat nálunk, úgy tudjuk, hálásak nekünk azért a lehetőségért, amit Paznak biztosítunk.”

Úgy gondoljuk, nem döbbent meg senkit, hogy hosszú távra tervez a dél-amerikaival Fabregas és a Como.

„Nico passzol a márkánkba, ő az egyik cégére a Comónak, és szeretnénk, ha még sok éven keresztül velünk maradna. A klub és annak vezetői is tesznek azért, hogy napról-napra fejlődjünk, dolgozunk azon, hogy megtartsuk őt.”

Fabregas bedobott egy olyan összeget is, amiért még biztosan nem válna meg a 6 millió euróért szerződtetett Paztól.

„A Real Madrid egyedi eset. De ha ők nem kívánják visszavásárolni, akkor még 40-50 millió euróért cserébe sem válnánk meg tőle”

„Mi jövőt és identitást építünk ezzel a tehetséges fiatal játékosokból álló csapattal. A cél pedig nem más, mint hogy három-négy éven belül a Como egy az olasz futball megkerülhetetlen tényezője legyen. Ehhez kell nekünk Nico.”

