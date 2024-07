Medvegyev ott lesz a párizsi olimpián, Rubljov nem fogadta el a meghívást

A világranglista top 10-es orosz teniszezőiból Danyiil Medvegyev ott lesz a párizsi olimpián, Andrej Rubljov viszont lemondta a szereplést.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) legutóbbi döntése szerint 22 orosz sportolónak van engedélye a párizsi részvételre, köztük a 2021-ben US Open-bajnok Medvegyevnek (5.) és a tokiói játékokon vegyes párosban aranyérmes Rubljovnak (6.) is. Előbbi hétfőn jelezte, hogy él a lehetőséggel, utóbbi viszont nemet mondott, mint ahogy honfitársai közül többek között a női rangsorban 12. Darja Kaszatkina és 18. Anna Kalinszkaja is.

