Medvegyev kiejtette a világelsőt, Alcarazzal játszhat a döntőért

Danyiil Medvegyev a negyeddöntőben ötszettes mérkőzésen búcsúztatta a világelső Jannik Sinnert a wimbledoni teniszbajnokságon. Carlos Alcaraz szetthátrányból fordítva verte Tommy Pault.

A 2021-es US Open orosz győztese hatalmas, ötjátszmás csatában, 3 óra 54 perc alatt kerekedett az idei ausztrál bajnokság olasz bajnoka fölé.

