Medvegyev egy kamerát is összetört, Monfils maratoni csatában ment tovább

Hangot adott frusztrációjának, de végül öt szettes csatában továbbjutott a világranglista-418. ellen.

A Melbourne-ben három döntőt elbukó Danyiil Medvegyev ötszettes küzdelemben jutott be a második fordulóba az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A 2021-ben, 2022-ben és tavaly is finalista orosz klasszis egy szettre volt a kieséstől a világranglistán 418. Kasidit Samrej ellen. A thaiföldi játékos egy négyfordulós regionális rájátszásban harcolta ki magának a szabadkártyát az Australian Openre, eddigi legmagasabban rangsorolt ellenfele 78. volt, és élete első Grand Slam-főtáblás meccsén közel állt a meglepetéshez. A 2021-ben US Open-bajnok Medvegyev 1-2-es szettállásnál dühében összetörte az ütőjét a hálón, és közben az arra rögzített tévékamerát is tönkretette, de megúszta egy figyelmeztetéssel az esetet, majd összeszedte magát, és a hátralévő 15 gémből 12-t megnyert.

„Not sure that camera will work anymore…” 😬 Daniil Medvedev takes his frustrations out on the net camera 💥🎥#AusOpen pic.twitter.com/izyTIUo7Js — Eurosport (@eurosport) January 14, 2025

Maratoni csatára kényszerült a 38 éves francia Gaël Monfils is, aki szombaton Aucklandben diadalmaskodott, s ezzel a legidősebb egyéni győztes lett az 1990-ben alapított ATP Touron. Ezúttal 17 évvel fiatalabb honfitársa, a 203 centis Giovanni Mpetshi Perricard állt a háló túloldalán, aki a második szerváit is 200 km/óra körül üti, ennek ellenére kétszer is elvesztette az adogatását a 3 óra 50 perces csatában, míg Monfilsnak egyetlen bréklabdát sem kellett hárítania. A veterán franciának a harmadik játszma rövidítésében két meccslabdája volt, de végül még két szettet le kellett játszania.

LA MONF! Auckland champ Gael Monfils beats Giovanni Mpetshi Perricard 7-6(7), 6-3, 6-7(6), 6-7(5), 6-4 in almost four hours. 6th consecutive win for the 38yo, who didn’t face a single break point in 28 (!) service games. Legendary stuff. pic.twitter.com/iRacO0zWLK — José Morgado (@josemorgado) January 14, 2025

A nap eddigi legrövidebb mérkőzésén ugyanakkor a 2022-es wimbledoni bajnok Jelena Ribakina mindössze 54 perc alatt kiütötte a 16 éves, ausztrál szabadkártyás Emerson Jonest. A szombaton Adelaide-ben kilencedik trófeáját begyűjtő Madison Keys magabiztosan verte a szintén amerikai Ann Lit.

Érdekesebb eredmények, 1. forduló (a 64 közé jutásért)

férfiak:

Fritz (amerikai, 4.)-Brooksby (amerikai) 6:2, 6:0, 6:3

Medvegyev (orosz, 5.)-Samrej (thaiföldi) 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2

Rune (dán, 13.)-Csang (kínai) 4:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:4

Hurkacz (lengyel, 18.)-Griekspoor (holland) 7:5, 6:4, 6:4

Hacsanov (orosz, 19.)-Mannarino (francia) 7:6 (7-5), 6:3, 6:3

Monfils (francia)-Mpetshi Perricard (francia, 30.) 7:6 (9-7), 6:3, 6:7 (6-8), 6:7 (5-7), 6:4

F. Cerundolo (argentin, 31.)-Bublik (kazah) 7:6 (7-1), 6:3, 6:2

Berrettini (olasz)-Norrie (brit) 6:7 (4-7), 6:4, 6:1, 6:3

nők: