Medvedev kiszűrt minden zajt, és visszavágott Torinóban

A világelső 6-4, 6-4 arányú győzelmet aratott Taylor Fritz felett egy izgalmas összecsapáson, és ezzel már 2-0-ás mérleggel áll az Ilie Nastase-csoportban.

Fotó: Corinne Dubreuil/ATP Tour

Fritz gyors kezdése után a hazai kedvenc, Sinner, magabiztos játékot nyújtott, amit a 12 000 fős közönség lelkesen fogadott az Inalpi Arénában.

„Ez egy nagyon kemény mérkőzés volt, hiszen a Grand Slam-döntőben jól megismertük egymást” – mondta Sinner, aki legyőzte Fritzet az idei US Open döntőjében. „Pontosan tudtuk, mire számíthatunk ma, ő nagyon agresszív volt, és én felkészültem erre.”

„Csak arra törekedtem, hogy a fontos pillanatokban jól szerváljak, és ez sikerült is. A második szettben volt egy nagyon kritikus játék, ahol 0-30-ról kellett visszakapaszkodnom. Ha ott meg tud törni, az lendületet adhatott volna neki.”

FORZZZAAAA JANNIK 🌟🇮🇹🌟

World No. 1 @janniksin secures his second win at this year’s #NittoATPFinals!!! pic.twitter.com/9kyyjKXnvk

— ATP Tour (@atptour) November 12, 2024