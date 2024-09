Mbappé és társai a sajtó kereszttüzében

A francia válogatott némi meglepetésre hazai pályán 3-1-re kikapott Olaszországtól Párizsban az NL-nyitányon, a szaksajtó szerint többen is alulteljesítettek.

Hiába vezetett 14 másodperc után Franciaország a kirobbanó formában futballozó Bradley Barcola góljával, az Azzurri előbb egy káprázatos Dimarco kapással egyenlített, majd a második félidőben a gall hibákat kihasználva újabb két gólt szerzett.

The flick 🥶

The volley 🥵

A worthy Goal of the Round contender from Dimarco 👏#UNLGOTR | @AlipayPlus | #NationsLeague pic.twitter.com/zE1LHrtC2n

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) September 6, 2024