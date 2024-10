Mbappé bulizott, miközben a francia válogatott játszott

Kylian Mbappé lépései alaposan megosztották a francia közvéleményt, miután kiderült, hogy a válogatott szereplést lemondta, miközben a klubcsapatában játszott. De erre még „rá tudott tenni egy lapáttal”.

A francia szövetségi kapitány azért volt hajlandó nélkülözni a támadót, hogy kipihenje a sérülését. Ehhez képest lépett pályára utána a Realban. Ám azóta még érdekesebb fordulatot vett az ügy.

Ugyanis miközben a francia válogatott Izrael ellen játszott és győzött a Nemzetek Ligájában, addig a csatárt egy szórakozóhelyen látták éjszakázni.

A svéd AftonBladet fényképeket közölt a francia szupersztárról Stockholmban, miközben Franciaország pályán volt csütörtök este.

Mbappét a Chez Jolie étterem előtt vették észre, mielőtt egy fekete furgonnal elindult, hogy bemenjen egy klubba a hátsó bejáraton át. Mbappé sötét sapkát és maszkot viselt, valószínűleg személyazonosságának elfedése érdekében, de néhányan felismerték a klubban, mielőtt ott egy privát szobába ment volna.

Ezzel a játékos, a profi szemléletéről kialakított képet némiképpen árnyalta.

Nyilván a francia szurkolók stockholmi-kiruccanás miatt nem zárják majd a szívükbe, minden érdeme ellenére sem.

Swedish newspaper @Aftonbladet claim that Kylian Mbappe was living up the Stockholm nightlife on Thursday night, while France were playing Israel😬 #RealMadrid pic.twitter.com/e2OkgvlsGl

— Football España (@footballespana_) October 11, 2024