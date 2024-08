Mbappé búcsúajándéka a PSG-nek a BL-kizárás lehet

A Bajnokok Ligájából való esetleges kizárással nézhet farkasszemet a Paris Saint-Germain.

Méghozzá egykori sztárjátékosával, Kylian Mbappéval fennálló pénzügyi vitából fakadóan. Habár Mbappé ezen a nyáron elhagyta a PSG-t a Real Madridhoz igazolva, a francia csillag azt állítja, hogy korábbi kenyéradója 55 millió euróval tartozik neki. Ez még magába foglalja a korábbi párizsi szerződéshosszabbítás aláírási-bónuszának utolsó, 36 millió eurós részletét, valamint a 2024 június 30-án lejárt szerződése utolsó három hónapjának – április, május, június – bérét is. És ugyan voltak téve kísérletek a vita rendezésére, mivel a támadó nem kapta meg a szerinte neki járó összeget, jogi lépéseket tett.

Mbappé jogászai nemzetközi források alapján a Francia Profi Labdarúgó Liga (LFP) jogi bizottságához és az UEFA-hoz fordultak, méghozzá a Francia Labdarúgó Szövetség közbenjárásával. az ügy legrosszabb kimenetele súlyos következményeket róhat a PSG nyakába. Merthogy az LFP hatáskörébe tartozik az átigazolási tilalmak kiszabása, nem mellesleg úgy is dönthetnek, hogy visszavonják egyes klubok UEFA-licencét is. Ez utóbbi pedig egyet jelentene a fővárosiak Bajnokok ligájából történő kizárásával is.

A PSG állítása szerint a nevezett bérhátrálék azért alakult ki, mert egykori sztárjuk állítólag lemondott ezen összegről. Azért, hogy szabadügynökként távozhasson Madridba ezen a nyáron.

Az is igaz azonban, hogy hivatalos papírt egyik fél sem írt alá 2023 óta, így ilyesfajta megállpaodásnak sincs nyoma.

Ezt figyelembe véve a PSG vagy a zsebébe nyúl. Vagy várhatja a szankciókat. Kockáztatva a brutális mértékű és súlyú büntetést is. A felek egyelőre nem kommentálták az ügyet.