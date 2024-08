Legendák nyomdokaiban az új United-igazolás

Noussair Mazraoui korábbi Bayern Münchenes csapattársát, Matthijs de Ligtet követte az angol klubhoz és akár már a Fulham elleni hétvégi PL-rajton bemutatkozhat.

A Vörös Ördögök megerősítették, hogy Mazraoui a 3-as mezben fog játszani a csapatban, amit utoljára még Eric Bailly viselt a Unitedben.

A számnak komoly históriája van a csapatnál, hiszen Patrice Evra, és a korábbi csapatkapitány Denis Irwin is viselte.

Ilyen a klublegenda Bill Foulkes, aki az 1958-as müncheni repülőgép-katasztrófa után lett a United csapatkapitánya és 688 mérkőzésen erősítette a Vörös Ördögöket. Ettől csak Ryan Giggs, Sir Bobby Charlton és Paul Scholes rendelkezik több meccsel a klubnál.

