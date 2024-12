Másfél éve még a legjobb edző volt, most menesztették

2022 óta irányította a Sacramento Kings együttesét.

Menesztették Mike Brownt, az észak-amerikai kosárlabdaligában (NBA) szereplő Sacramento Kings vezetőedzőjét. A csapat 13 győzelem mellett 18-szor kikapott – most éppen sorozatban öt vereségnél jár -, amivel a nyugati főcsoport 12. helyén áll.

Brown a 2022/23-as idényben kiérdemelte a legjobb edzőnek járó trófeát, miután NBA-rekordot jelentő 16 negatív szezon után ismét rájátszásba juttatta a gárdát. Ideiglenesen eddigi másodedzője, Doug Christie veszi át a Kings irányítását.

Michael Malone was not happy about the firing of coach Mike Brown by the Kings.

Malone was the head coach for Sacramento from 2013-14.

