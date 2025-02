Másfél év után szerzett újra gólt Neymar

Ráadásul gólpasszt is jegyzett. Hosszú idő óta ez volt a legjobb teljesítménye.

Neymar hivatalos is megérkezett/visszatért a brazil élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Santosba. A szebb időket is megélt 33 éves támadó góllal és gólpasszal vette ki részét az Agua Santa elleni 3-1-es bajnoki sikerből. Ez volt Neymar első gólja, mióta „hazatért” nevelőegyütteséhez. Ráadásul legutóbb még 2023 októberében, egy ázsiai BL-meccsen volt eredményes, így majd másfél éves szünet után tudott újra eredményes lenni.

Neymar scores his first goal since returning to Santos 🖤🤍 pic.twitter.com/uxw4AyrAMf

— B/R Football (@brfootball) February 17, 2025