Márton Viviana olimpia döntős taekwondóban!

A 18 esztendős taekwondós sporttörténelmet írt, hiszen megvan hazánk első olimpiai érme az olimpiákon ebben a sportágban, már csak a színe a kérdés. A döntőt 21 óra 19 perctől rendezik.

Az élete első ötkarikás játékokán szereplő Márton Viviana a tavaly Grand Prix-győztes, 2022-ben világbajnok belga Sarah Chaarival mérkőzött meg a döntőbe kerülésért a taekwondósok női 67 kilogrammos csoportjában. A csupán 18 esztendős harcművész fantasztikusan küzdött és ezt az elődöntőben sem hagyta alább.

Jól indult az első menet, viszont 4-4-gyel zárult, de a bírók Vivianának adták az előnyt. A másodikban két nagyszerű fejrúgást is bemutatott, 9-2-re is vezetett, de kapott egy intést, aztán feltámadt a belga, 10-9-re is fordítani tudott a jó testrúgásokkal, viszont a végén volt még egy csavar és néhány másodperccel a vége előtt ő is talált, ezzel 11-10 lett és összességében 2-0, amivel olimpiai döntőbe jutott és sporttörténelmet írt.