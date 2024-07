Marozsán a német Strufftól, Fucsovics az olasz Berrettinitől kapott ki

Marozsán Fábián és Fucsovics Márton számára is már rögtön az első körben véget ért a 2024-es wimbledoni Grand Slam-torna.

Jan-Lennard Struff (német) – Marozsán Fábián 6:4, 6:7 (4-7), 6:2, 6:3

A világranglistán 43. magyar – aki tavaly éppen Londonban volt először főtáblás Grand Slam-tornán – Jan-Lennard Struff-fal került szembe, aki két hellyel előzi meg őt a rangsorban. A 34 éves németet alig több mint egy éve még 21-edikként jegyezték, eddigi egyetlen ATP-tornagyőzelmét pedig idén a müncheni salakon aratta. Wimbledonban a legjobbja a 2018-as negyeddöntő volt, tavaly csípősérülés miatt nem indult, előtte pedig kétszer rögtön búcsúzott, igaz, Danyiil Medvegyev és Carlos Alcaraz személyében kifejezetten nehéz ellenfelei voltak.

Egymás elleni mérlegük 1-1-re állt: 2022-ben egy pozsonyi challengeren Marozsán, tavaly Szófiában pedig Struff bizonyult jobbnak.

A harmadik csörtét a Hajdúszoboszló SE sportolója kezdte jobban, remek játékkal 4:1-re elhúzott, ekkor azonban váratlan és mély hullámvölgy következett: a warsteini teniszező sorozatban öt gémet hozott, és 31 perc után játszmaelőnyben volt. A folytatás 4:4-ig csak bréklabdákat hozott, de ekkor Marozsán balszerencséjére bréket is, a rivális azonban 5:4-nél nem tudta kiszerválni a szettet, mert a magyar remek fogadásokat ütve visszabrékelt, így a rövidítésre maradt a döntés. Ebben Marozsán 6-4-re ellépett, és a második szettlabdájánál az ekkor már 13 ásznál tartó Struff egy könnyű labdát kiütött.

A harmadik szettben 3:2-nél a füvön otthonosabban mozgó ellenfél nagyszerű fogadójátékkal rukkolt elő, majd 5:2-nél a visszaeső magyar adogatóként az első két szettlabdát még hárította, de a harmadiknál beütötte negyedik kettős hibáját.

A negyedik játszmában megintcsak Struff volt a stabilabb, 2:1-nél hatodszor is brékelt, s mivel a hátralévő időben a magyar a kettőből egyik bréklabdáját sem tudta értékesíteni, már nem maradt esélye a fordításra. A találkozó 2 óra 9 percig tartott, Struff 23 ásszal zárt.

Matteo Berrettini (olasz)-Fucsovics Márton 7:6 (7-3), 6:2, 3:6, 6:1

A világranglistán 70. magyar a 2021-ben finalista Matteo Berrettinivel csapott össze. A 2021-ben negyeddöntős Fucsovics elvileg nem járt rosszul a sorsolásnál az olasz kiválósággal, ugyanakkor a 28 éves rivális – aki sérülés miatt sokat kihagyott – korábban volt hatodik is az ATP rangsorában, nyolc ATP-viadalt nyert és egyértelműen a fű a legerősebb borítása.

Mindketten nyertek idén egy-egy salakos versenyt: Fucsovics Bukarestben, Berrettini pedig Marrákesben ünnepelhetett. Ami az egymás elleni mérleget illeti, 2018-ban az egyesült államokbeli Irvingben rendezett challengeren Berrettini, 2019-ben Szófiában viszont a nyíregyházi teniszező bizonyult jobbnak.

A harmadik egymás elleni derbi legelején Fucsovicsnak 0:1-nél négy bréklabdát kellett hárítania, innentől viszont mindketten stabilan hozták az adogatásaikat. Ahogy az füvön lenni szokott, a labdamenetek ritkán tartottak 3-4 ütésnél tovább, a magyar első bréklabdáját a 196 centis Berrettini egy 220 kilométer/órás szervával, a másodikat pedig egy pontos tenyeressel hárította 5:5-nél. A rövidítésben a 32 éves magyar két elrontott ütése döntött, 55 perc után a római játékos került szettelőnybe.

A folytatásban 1:1-nél jött a meccs első brékje, az olasz egy remek elütéssel elvette Fucsovics szerváját, aki az egész játszma során mindössze egy pontot hozott fogadóként. A továbbra is határozottan irányító Berrettini 4:2-nél is brékelt, és hamarosan már csak egy szettre volt a továbbjutástól.

A harmadik felvonásban végre az olasz is megingott, és Fucsovics – 1 óra 50 perc után – először el tudta venni az addig érinthetetlen szerváját. Az előnyt sikerült végigvinni, és részben négy ásznak köszönhetően összejött a szépítés.

A negyedik szett előtti szünetben az olasz ápolást kért a hátára. Ezt követően valamelyest lassultak félelmetes adogatásai, de hozta a szervagémjeit, sőt, kétszer is elvette az egyre inkább széteső Fucsovicsét. A magyar innen már nem tudott visszakapaszkodni, és 2 óra 54 perc után mehetett a hálóhoz gratulálni.

Kedden a selejtezőből főtáblára kerülő honfitársnőink, Gálfi Dalma és Udvardy Panna is bemutatkoznak Wimbledonban.