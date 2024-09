Marin Cilic visszatért! Soha korábban nem nyert senki tornát ilyen alacsony rangsorral

A tinédzser Sang Csün-cseng nyerte a csengtui, 1,172 millió dollár összdíjazású keménypályás férfi tenisztornát, ezzel második kínai játékosként győzött ATP-viadalon.

A 19 éves Sang a keddi fináléban 7:6 (7-4), 6:1-re kerekedett a párizsi olimpián bronzérmes olasz Lorenzo Musetti fölé. A férfi teniszezők profi versenysorozatában Vu Ji-ping volt az első kínai tornagyőztes, ő tavaly februárban Dallasban diadalmaskodott.

A hangcsoui viadalon (1 millió dollár) – ahol Marozsán Fábián betegség miatt nem állt ki második fordulós meccsére – Marin Cilic kiélezett, 1 óra 53 percig tartó döntőben 7:6 (7-5), 7:6 (7-5)-re múlta felül a hatodikként rangsorolt kínai Csang Cse-csenget. A 35 esztendős horvát teniszező, a US Open 2014-es bajnoka ezzel közel három év, a 2021 októberi szentpétervári sikere után ünnepelhetett ismét ATP-tornagyőzelmet.

MARIN’S MILESTONE MOMENT 🤩 @cilic_marin wins his first ATP Tour title since 2021 with a 7-6 7-6 win over Zhang! #HangzhouOpen pic.twitter.com/gqSvhv68B9

Amint az ATP honlapja kiemelte, Cilic a világranglista 777. helyezettjeként kezdte a versenyt, márpedig az ATP Tour 1990 óta íródó történetében soha ilyen alacsonyan rangsorolt játékos nem nyert tornát, az eddigi rekordot az ausztrál Lleyton Hewitt tartotta, aki az 550. volt, amikor nyerni tudott 1998-ban Adelaide-ben.

Into the history books 📖@cilic_marin becomes the lowest ranked ATP Tour winner in history starting the #HangzhouOpen ranked No.777! pic.twitter.com/uHQZKVrJCq

