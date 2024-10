Maresca: nem tudunk versenyezni a bajnoki címért

A Chelsea-nél nyáron kinevezett tréner meglepő nyilatkozatot tett a Gent elleni Ekl-győzelmet követően.

A Chelsea a remek rajtnak köszönhetően a negyedik a Premier League tabelláján. Az olasz szerint azonban hiába van lőtávolban az Arsenal, a Manchester City és a Liverpool is, csapata még nem áll készen az aranyharcra.

„Nem gondolom, hogy képesek vagyunk versenyezni a Cityvel és az Arsenallal” – mondta.

Enzo Maresca says he doesn’t think @ChelseaFC can compete with @Arsenal and @ManCity this season 🤔

“City is working with the same manager for nine years, Arsenal is working with the same manager for five years.”

