Maresca elismerte, igazságtalan volt egy játékosával szemben

A Chelsea edzője a West Ham elleni győzelem után a támadójáték fejlesztését is kiemelte.

Enzo Maresca, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Chelsea vezetőedzője beismerte, hogy a szezon során „igazságtalanul” bánt egyik játékosával, aki szerinte többet érdemelt volna. A kijelentés azt követően hangzott el, hogy a kékek hétfő este 2–1-es fordítással legyőzték a West Ham Unitedet a Stamford Bridge-en. A mérkőzésen Jarrod Bowen találatával a vendégek szereztek vezetést, de Pedro Neto gólja és Aaron Wan-Bissaka öngólja végül Chelsea-sikert eredményezett. Bár a londoni kékek játéka elmaradt a várakozásoktól, a cserejátékosok – köztük Christopher Nkunku – lendületet hoztak a mérkőzésbe.

„Christo az első naptól kezdve nagyon jól dolgozott, mindig profi módon viselkedett. Valószínűleg néhány alkalommal igazságtalan voltam vele, mert talán többet érdemelt volna. De remélhetőleg mostantól jobban segíthet minket” – nyilatkozta a Sky Sportsnak. Maresca örömmel fogadta az átigazolási időszak végét, mivel így tisztán láthatja, mely játékosokkal dolgozhat a szezon hátralévő részében.

„Nagyon boldog vagyok, hogy a piac bezárult. Azok maradtak, akik velünk lesznek a szezon végéig, és ez a legfontosabb. Azok pedig, akik távoztak, mind közös döntés alapján mentek el” – tette hozzá.

