Maresca: a szurkolók csak álmodozzanak, de még nem állunk készen

Zsinórban hét győzelem, második hely a bajnokságban. Meglepően jól teljesít idén eddig a Chelsea.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Chelsea vasárnap este 2-1-re nyert a Brentford ellen a Premier League aktuális fordulójában. S mivel a Liverpool botlott a Fulham ellenében, annak ellenére, hogy Szoboszlai Dominiknek megint pazar meccse volt, így Enzo Maresca gárdája már csak két ponttal van lemaradva az egy meccsel ugyan kevesebbet játszó Vörösök mögött. Minden sorozatot figyelembe véve a Chelsea zsinórban hét meccset nyert.

„Beszélhetnek a bajnoki címről, a szurkolók is álmodozhatnak róla, de még nem állunk készen. Ha engem kérdeznek, én elmondom, amit gondolok. Örülünk, hogy ilyen jól teljesítünk, a drukkerek pedig csak álmodozzanak, de még nem állunk készen a bajnoki aranyra” – szögezte le véleményét Maresca.

🚨🔵 Enzo Maresca on title race: “For me, we are NOT ready”.

“You can talk about the title and the fans can dream about the title… absolutely. If you ask me, I will tell you what I think. We’re not ready but we are happy the fans can dream”. pic.twitter.com/Q1A1vCXeKn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2024