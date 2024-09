Marco Rossi: Két lábbal a földön kell állnunk!

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint nem léphet pályára eleve vert seregként a magyar labdarúgó-válogatott, amely jövő pénteken Hollandiát fogadja, két hét múlva pedig Bosznia-Hercegovina vendégeként lép pályára a Nemzetek Ligájában.

A magyarok a Nemzetek Ligája A osztályában előbb 5-0-ra kikaptak Németországban, majd házigazdaként gól nélküli döntetlent játszottak a bosnyákokkal.

Rossi az M4 Sportnak adott hétfői interjúban úgy fogalmazott: nyilván nem örülnek, hogy veszítettek Németországban, de körülbelül egy órán keresztül, 2-0-ig meccsben voltak, sőt a második gól előtt az egyenlítésre is volt lehetőségük. A második találat után viszont taktikailag és a hozzáállást tekintve is összezuhantak, márpedig ez nem elfogadható.

Leszögezte, hogy elfogadja a vereséget, sok mérkőzést veszített már pályafutása során – de ez volt az első 5-0-s kudarca -, az viszont kihozta a sodrából, hogy szétestek.

„Mindenki részéről a maximumot várom el minden egyes edzésen, és azt szeretném, hogy győzni akarással, játszani akarással, küzdeni akarással lépjünk pályára, nem pedig eleve vert seregként. Ennek nem szabad megtörténnie” – emelte ki a kapitány.

Mint felidézte, úgy döntöttek, hogy némileg átalakítják a taktikájukat, és kevésbé támaszkodnak a rögzített helyzetekre, inkább igyekeznek akciókat kialakítani, mert a futballban szinte mindig az az erősebb, aki diktál a pályán.

„A taktika vita tárgya lehet, az egy-egyek vállalása, a magas letámadás meredek döntés volt Németország ellen, de nem érzem azt, hogy a magyar válogatottnak sündisznóként be kellene zárkóznia” – nyilatkozta.

A kapitány elismerte, hogy a düsseldorfi meccs után a játékosok összezuhantak lelkileg, némileg önbizalmat veszítettek, pedig abban amúgy sem dúskáltak. A bosnyákok elleni találkozó előtt úgy döntöttek, a közvetlen megoldásokat részesítik előnyben, például a szögleteket és a szabadrúgásokat. Volt is 13 szögletük, de igazándiból nem sikerült hasznosítaniuk ezeket. Mint kifejtette, több góllal is nyerhettek volna, de vannak olyan mérkőzések, amikor nem működnek a befejezések, és ez is ilyen volt. Fontosnak tartja, hogy a súlyos vereség után jól reagáltak, a hozzáállás és a teljesítmény is javult, de ez az eredményben nem mutatkozott meg.

Azt hiszem, ez a két mérkőzés jó okot ad arra, hogy megtanuljuk, két lábbal a földön kell állnunk.

Legyünk racionálisak! Amikor jól megy a szekér, akkor se bízzuk el magunkat, amikor pedig rosszabb a teljesítményünk, ne keseredjünk el” – magyarázta az olasz szakvezető.

Rossi elmondta, mostanság többször hallotta, hogy gyenge a csapat, de szerinte mindig meg kell határozni, hogy kihez képest. Azt ő is elismeri, hogy Németországnál, Hollandiánál vagy Svájcnál valóban gyengébb a magyar válogatott, de már bizonyították, hogy ha jó a csapatszellem, ha csapatként jól teljesítenek a pályán, ha hibátlanul alkalmazzák a taktikát, az hozzájárulhat a jó eredményekhez, még akkor is, ha nem áll mellettük a szerencse, ahogyan az elmúlt időszakban.

A magyarokra idén még négy meccs vár – novemberben Hollandiába látogatnak, majd a németeket fogadják -, ezek közül három találkozón a papírforma szerint nem nekik áll a zászló Rossi szerint, Bosznia-Hercegovinában viszont muszáj győzniük. Ezen a négy találkozón ugyanolyan kompakt csapatmunkára, csapategységre és győzni akarásra lesz szükség, mint korábban, mert a közelmúltban ezekkel problémák voltak.

Bosznia bizonyította, hogy a mi szintünkön van. Nem tudtunk ellenük győzni itthon, noha megérdemeltük volna a sikert.

Idegenben nyilván nehezebb lesz, és nem tudjuk, milyen pálya fogad bennünket, ez Boszniában vagy Montenegróban mindig ismeretlen tényező” – magyarázta.

Hozzátette, ha nem a maximális odafigyeléssel közelítik meg a mérkőzést, a valóság büntetőleg hathat, ahogyan történt a közelmúltban is.