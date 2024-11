Összeveszett edzőjével a cserénél – felbontották az ötszörös BL-győztes szerződését

A Fluminense - Grémio brazil élvonalbeli bajnoki hajrájában egy kisebb vita miatt visszaküldték a korábbi Real Madrid legendát, Marcelot a kispadra, órákkal később pedig felbontották a decemberig szóló kontraktusát.

A 90. percben Marquinhos és Marcelo állt volna be a Flu oldalán, utóbbi azonban a taktikai instrukciók meghallgatása után odaszólt a 62 éves trénernek, aki ezen annyira felbosszantotta magát, hogy visszaküldte a brazil balvédőt a kispadra. Az ötszörös BL-győztes játékos helyett így Jhon Kenedy állt be.

There gaffer giving him tactical info, to which Marcelo seems to be saying no no and not agreeing.

Menezes gets furious pushing him back and doesn’t sub him on anymore.

This is crazy tbf player thinks he’s higher than the gaffer. #marcelo

pic.twitter.com/AkWXhNa1jK

— DOOD (@EyaWeGew) November 2, 2024