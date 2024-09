Már csak öt másodperc Roglic hátránya; Marc Soleré a 16. szakasz, Valter a 38. lett

Valter Attila a 38. helyen ért célba a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny 16. szakaszán, amelyet Marc Soler nyert kedden.

Az utolsó öt kilométeren Soler meglátta a lehetőséget a támadásra, és előretört, mögötte az olasz Filippo Zana lett a második, a brit Max Poole pedig a harmadik a hegyi befutóval záruló szakaszon.

A szlovén Primoz Roglic csaknem egy percet faragott összetettbeli hátrányából az éllovas Ben O’Connorral szemben, így már csak 5 másodpercre van az ausztráltól.

A zöld és pöttyös trikós Wout van Aert több mint 50 kilométerrel a vége előtt bukott, majd visszaült kerékpárjára, de az eddig három szakaszsikerrel rendelkező 29 éves belga versenyző karjai és lábai is megsérültek az ütközésben, így néhány perccel később kénytelen volt feladni a szakaszt és a Vueltát is.

Wout van Aert has been forced to abandon the Vuelta after brutally crashing on Stage 16. The Visma-Lease a Bike rider was leading the points and mountains classifications. 😢 #LaVuelta24 pic.twitter.com/HJ8cXJXiDN

— Eurosport (@eurosport) September 3, 2024