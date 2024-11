Már az ötödik atlétát zárták ki minden idők egyik „legszennyezettebb” olimpiai futamából

Mások doppingvétsége miatt előbb bronz- majd ezüstérmes lett, most viszont az ő második helyét vették el. Pedig ennek már tizenkét éve.

Doppingolás miatt az orosz Tatyana Tomasovától hivatalosan is elvették a 2012-es londoni olimpia női 1500 méteres futásának ezüstérmét, így már öt atlétát zártak ki a 13 fős döntőből.

A minden idők egyik „legszenynezettebb” olimpiai futamának legújabb érintettje, a most 49 esztendős Tomasova tízéves eltiltást kapott idén szeptemberben. A kétszeres világbajnok orosz futó eredetileg a negyedik helyen ért célba, és mivel előle két versenyzőt, a győztes török Asli Cakir Alptekint és honfitársát, Gamze Bulut is kizárták doppingvétségért, így ideiglenesen ő lett az ezüstérmes.

Tatyana Tomashova was banned for 10 years by the Court of Arbitration for Sport (CAS) for anti-doping rule violations at the London Games and stripped of her silver medal from women’s 1,500 metres race.

