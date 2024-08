Már az idén visszatérhet McGregor?

Dana White, a UFC vezérigazgatója nyilatkozott, amire az ír szupersztár sokat sejtetően válaszolt.

Conor McGregor 2021 júliusa óta nem lépett az oktogonba, akkor Dustin Poirier-vel küzdött meg a UFC 264 főmérkőzésén és kapott ki TKO-val az első menetben, miután horrorisztikus sérülése miatt az orvosok leléptették.

Idén szintén júliusban tért volna vissza, a UFC 303 keretein belül Michael Chandlerrel csapott volna össze, egy lábfejsérülés miatt az ír azonban visszalépett.

McGregor nagyon szerette volna, ha az idén decemberben rendezendő UFC 310-es kártyán találnak helyet a mérkőzésnek. Dana White viszont kijelentette, a ‘Notórius’ a las vegasi gálán biztosan nem fog harcolni.

🚨 Dana White says Conor McGregor will NOT fight this year#UFC #MMA pic.twitter.com/riNhpzbzn2

— Championship Rounds (@ChampRDS) August 14, 2024