„Rashford minél előbb távozik, annál jobb lesz”

Jamie Carragher a SkySports Monday Night Football című műsorának keretein belül beszélt a forduló mérkőzéseiről, ahol kitért a manchesteri derbire is

Ruben Amorim némi meglepetésre Alejandro Garnachot és Marcus Rashfordot is kihagyta a rangadó meccskeretéből, döntését viszont az eredmény igazolta, hiszen csapata 2-1-re nyert az Etihadban.

Carragher szerint fontos döntést hozott meg a portugál tréner, de nagyobb kérdést csinálnak a témából, mint ami.

„Egyáltalán befér Rashford a United legjobb kezdőjébe? Szerintem túl sokat beszélünk róla. Ha őszinte vagyok, jó játékos, de nem kiemelkedő” – mondta a korábbi Liverpool-bekk, majd hozzátette, itt az idő a váltásra az angol szélső esetében.

„We talk about Marcus Rashford too much, it’s time for him to leave the club” 🗣️

Jamie Carragher believes it’s „inevitable” that Rashford will leave Man United 🔴 pic.twitter.com/v3sX0HqG34

— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 16, 2024