Kitűzte célját a Manchester United: három éven belül bajnoki arany!

A sikert 2028-ra, a klub fennállásnak 150. évfordulójára datálják. Legalábbis ez a terv.

A Manchester United vezérigazgatója, Omar Berrada közölte a klub vezetőségével és személyzetével, hogy nem kisebb céljuk van, mint három éven belül megnyerni az angol Premier League-et. Azért a 2028-as szezont jelölte meg végdátumként, mert az MU akkor ünnepli majd alapításának 150. évfordulóját, de az odáig vezető útra egy fejlődési pályaként tekintenek.

– nyilatkozta a The Athleticnek Omar Berrada

„Az, hogy a következő évben már olyan jó focit játsszunk, mint például az előző szezonban a Manchester City a Real Madrid ellen, az nem reális elvárás. Ha pedig hamis elvárásokat támasztunk magunk és a szurkolók felé, az csak csalódást okozhat, mást nem. Így a kulcs az ív kell hogy legyen. Egy fejlődési pálya, ami három év múlva a csúcsra ér” – nyilatkozta a vezérigazgató, aki az INEOS-átvétel keretein belül lett az MU első embere, és aki korábban a Manchester Citynél dolgozott hasonló szerepkörben, mint a City Football Group operatív igazgatója.

Manchester United chief executive Omar Berrada has told staff that the aim is to win the Premier League title in 2028, for the 150th anniversary of the club being formed.

