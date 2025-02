Manchester City-Real Madrid: Váratlant húz Carlo Ancelotti?

A Manchester City és a Real Madrid negyedik egymást követő évben csap össze a Bajnokok Ligájában.

Bár ez a mérkőzés az új play-off kieséses szakaszban zajlik, az elmúlt három évben mindig az lett a végső győztes, aki ebből a párharcból továbbjutott. Tavaly a Real Madrid örülhetett, idén viszont minden eddiginél nehezebb megtippelni, hogy melyik együttes ünnepelhet a párharc végén.

Mindkét együttes sérülésekkel küzd a mérkőzés előtt. A Real Madrid Eder Militao, David Alaba, Antonio Rüdiger, Dani Carvajal és Lucas Vázquez nélkül kénytelen kiállni. Ez pedig komoly fejtörést okoz Carlo Ancelottinak a védelem összeállításában.

A Diario AS szerint az olasz szakember Fede Valverdét a jobb hátvéd posztján, Ferland Mendyt pedig a bal oldalon szerepeltetheti. A védelem közepén pedig Aurelien Tchouameni és Raul Asencio kaphat helyet.

Despite reports that #RealMadrid could use Ferland Mendy at right-back this evening against #ManCity, Diario AS believe it will be more or less as expected for this evening’s clash. pic.twitter.com/SvuPkuphOw

— Football España (@footballespana_) February 11, 2025