Egy húszéves próbajátékos is ott lesz a Man. City edzőtáborában

Pep Guardiola huszonhét játékost visz magával az edzőtáborba.

A City első csapatának magja ugyan még hiányzik a Copa América és az Európa-bajnokság miatt, azonban Erling Haaland, Éderson, Ortega, Jack Grealish, Oscar Bobb és Kalvin Phillips így is gépre szállt. Valamint a nagy öreg Scott Carson is tagja a keretnek.

The travelling squad heading to the USA on our pre-season tour! 🇺🇸📋 pic.twitter.com/PYFwY8W8YJ

— Manchester City (@ManCity) July 19, 2024