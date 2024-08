Nagyon belelendült a friss PL-feljutó

Az Ipswich Town Kalvin Phillips megszerzését követően tovább erősíti keretét.

A Town a tapasztalt angol középpályás mellett immár hivatalosan is bejelentette, hogy sikerült megállapodni az Angol másodosztály (Championship) magyar felmenőkkel rendelkező gólkirályával, a Blackburn-ös Sammie Szmodics-szal.

Itt azonban nem állt meg a második helyen feljutó suffolki csapat. Fabrizio Romano értesülése alapján Omari Hutchinson után ismét a Chelsea-ből erősítenének.

A csapattól felkeresték Armando Broját, a londoniak kegyvesztett albán támadóját, hogy vázolják neki a terveiket.

🚨🔵 Ipswich Town have approached Armando Broja and his camp to present their project.

Busy hours for #ITFC ⤵️🚜

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Kalvin Phillips done.

🇮🇪 Sammie Szmodics done.

🇸🇪 Jens Cajuste travelling for medical, loan + obligation if they avoid relegation.

↪️🇦🇱 Proposal made to Broja. pic.twitter.com/yqT9XUo4nH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2024